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Анастасия Потапова не смогла одолеть Каролину Мухову в 1/4 финала турнира в Линце

Анастасия Потапова не смогла одолеть Каролину Мухову в 1/4 финала турнира в Линце
Анастасия Потапова
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Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Обидчицей 33-го номера мирового рейтинга стала 19-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова. Она обыграла Потапову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. За это время Потапова допустила две двойные ошибки, реализовала 1 брейк-пойнт из 12 и выполнила два эйса. Мухова сумела реализовать два брейк-пойнта из восьми, выполнила девять эйсов и допустила одну двойную ошибку.

Линц. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 18:50 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Анастасия Потапова
33
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

В полуфинале турнира в Австрии Каролина Мухова сыграет с сильнейшей в матче между российской теннисисткой Екатериной Александровой и хорватской спортсменкой Петрой Мартич.

Календарь турнира WTA-500 в Линце
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