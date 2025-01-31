Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпион юниорского АО-2025: люди хотят нового Федерера, но такого уже не будет

Чемпион юниорского АО-2025: люди хотят нового Федерера, но такого уже не будет
Анри Берне
Комментарии

Швейцарский теннисист чемпион юниорского Australian Open — 2025 Анри Берне заявил, что второго такого игрока, как Роджер Федерер, уже не будет. Подобным образом он ответил на сравнения с 20-кратным победителем турниров серии «Большого шлема».

«Люди хотят нового Федерера или нового Вавринку, но таких больше не будет. Я осознаю, что есть некоторые параллели с Роджером, которые можно провести, но, на самом деле, это может стать проблемой. На данный момент я стараюсь не задумываться об этом, как-то скрывать это. Просто хочу идти своим путём», — сказал Берне на пресс-конференции.

Напомним, в финале юниорского АО-2025 соперником Анри Берне был американец Бенджамин Уиллуэрт. Игра закончилась победой швейцарца в двух сетах — 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Анри Берне стал чемпионом юниорского Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android