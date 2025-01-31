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Борис Беккер поздравил Роберто Баутиста-Агута с рождением второго ребёнка

Борис Беккер поздравил Роберто Баутиста-Агута с рождением второго ребёнка
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поздравил 52-ю ракетку мира Роберто Баутиста-Агута и его жену Ану с рождением второго ребёнка.

«Поздравляю, Роберто, но самое главное — твою жену с появлением нового члена семьи!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Старшему сыну испанского теннисиста четыре года, он родился 16 сентября 2020 года.

36-летний Баутиста-Агут — победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Испании, лучшим его достижением на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона в 2019 году.

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