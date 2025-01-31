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Австралийская теннисистка предложила игрокам выходить на корт под заранее выбранные песни

Австралийская теннисистка предложила игрокам выходить на корт под заранее выбранные песни
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171-я ракетка мира австралийская теннисистка Дестани Айава предложила появляться на корте под самостоятельно выбранные песни.

«Может ли кто-нибудь из совета игроков выдвинуть просьбу о самостоятельном выборе песен для выхода на корт на матчи WTA, как в боксе? Это добавило бы столько остроты, особенно если у вас с соперницей есть вражда и вы бросаете тень с самого начала, выбирая песню для выхода.

Просто представьте: выходишь на матч с кем-то, кого ненавидишь, под эту песню (речь идёт о песне Hit Em' Up от 2Pac. — Прим. «Чемпионата»). Автоматическая победа», — написала Айава на своей странице в социальных сетях.

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