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Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 31 января

Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 31 января
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Сегодня, 31 января, прошёл очередной игровой день на хардовом турнире категории WTA-250 в Сингапуре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. WTA-250, Сингапур. 1/4 финала, 31 января:

Энн Ли (США) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 7:6, 7:6;

Анна Калинская (Россия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — 6:3, 4:6, 6:0;

Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Ван Синьюй (Китай) — 7:6, 6:7, 4:6;

Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 4:6, 2:6.

Турнир в Сингапуре проходит впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094. Первой сеяной турнира является Анна Калинская.

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