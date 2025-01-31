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Гаске — о завершении карьеры: этого требовала жизнь. В 39 лет я достаточно далеко зашёл

Гаске — о завершении карьеры: этого требовала жизнь. В 39 лет я достаточно далеко зашёл
Ришар Гаске
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Бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске рассказал об одном из последних матчей в карьере, который провёл в родном для него Монпелье. Турнир в этом городе он выигрывал трижды, и организаторы устроили ему церемонию прощания.

«Вы должны знать, когда остановиться и как это сделать. Для этого пришло время. Этого требовала жизнь. В 39 лет я уже достаточно далеко зашёл.

Никогда не знаешь, каким будет финал. В последнее время мы видели на примере некоторых игроков, что они уходили не на должном уровне. У меня случился тот финал, которого я и хотел, когда сыграл в хороший теннис перед зрителями, моими друзьями и семьёй. Только поэтому всё и свершилось», — приводит слова Гаске L’Équipe.

Напомним, в прошлом году Гаске объявил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025.

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Гаске устроили церемонию прощания на турнире в Монпелье. Он выигрывал его три раза
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