Блинкова: победа над Свитолиной многое значит для меня

Российская теннисистка 83-я ракетка мира Анна Блинкова прокомментировала победу над 24-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в рамках 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Победа над Свитолиной многое значит для меня. Мы уже играли друг с другом пару раз. Я каждый раз уступала. В этот раз была готова показать свой лучший теннис. Я просто сказала себе, что нужно быть смелой, отважной и сделать это. Очень рада обыграть такого игрока и бойца», — приводит слова Блинковой пресс-служба турнира в Линце.

Отметим, Блинкова завершила выступление на турнире в Линце (Австрия), уступив датской спортсменке 39-му номеру мирового рейтинга Кларе Таусон со счётом 4:6, 3:6.