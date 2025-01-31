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Блинкова: победа над Свитолиной многое значит для меня

Блинкова: победа над Свитолиной многое значит для меня
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Российская теннисистка 83-я ракетка мира Анна Блинкова прокомментировала победу над 24-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в рамках 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Линц. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 18:10 МСК
Анна Блинкова
83
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Элина Свитолина
24
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Победа над Свитолиной многое значит для меня. Мы уже играли друг с другом пару раз. Я каждый раз уступала. В этот раз была готова показать свой лучший теннис. Я просто сказала себе, что нужно быть смелой, отважной и сделать это. Очень рада обыграть такого игрока и бойца», — приводит слова Блинковой пресс-служба турнира в Линце.

Отметим, Блинкова завершила выступление на турнире в Линце (Австрия), уступив датской спортсменке 39-му номеру мирового рейтинга Кларе Таусон со счётом 4:6, 3:6.

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