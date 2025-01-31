Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о появлении Анны Курниковой на публике в инвалидном кресле. Россиянку сфотографировали во Флориде (США) с ортопедическим ботинком на ноге, что означает, что она могла получить травму.

«Знаю, как Аня не любит съёмки и папарацци, но в Майами, на одной из центральных улиц, в инвалидном кресле, избежать внимания практически невозможно. Вот благодаря папарацци мы и узнали, что Аня повредила ногу. Она постоянно в движении, всё время на спорте, в заботах с детьми, с мужем Энрике Иглесиасом, настоящий энерджайзер. Искренне всегда ею восхищаюсь. Желаю Ане скорейшего выздоровления!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

43-летняя Курникова состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. У пары есть трое детей — двойняшки сын Николас и дочь Люси, а также дочь Мэри.