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Анна Блинкова подвела итоги своего выступления на турнире в Линце

Анна Блинкова подвела итоги своего выступления на турнире в Линце
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Российская теннисистка 83-я ракетка мира Анна Блинкова подвела итоги своего выступления на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале она уступила датской спортсменке 39-му номеру мирового рейтинга Кларе Таусон со счётом 4:6, 3:6.

Линц. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 16:45 МСК
Клара Таусон
39
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Анна Блинкова
83
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

«Отлично провели время в Линце на корте и за его пределами. Огромное спасибо Коринне (речь идёт о тренере по физподготовке. — Прим. «Чемпионата») за твою прекрасную энергию и мою подготовку», — написала Блинкова на своей странице в социальных сетях.

По итогам турнира Анна Блинкова поднимется на 12 позиций в рейтинге WTA. Российская теннисистка займёт 71-ю строчку. В полуфинале соревнований в Линце Клара Таусон сразится с украинской спортсменкой 72-й ракеткой мира Даяной Ястремской.

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