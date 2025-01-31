Анна Блинкова подвела итоги своего выступления на турнире в Линце

Российская теннисистка 83-я ракетка мира Анна Блинкова подвела итоги своего выступления на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале она уступила датской спортсменке 39-му номеру мирового рейтинга Кларе Таусон со счётом 4:6, 3:6.

«Отлично провели время в Линце на корте и за его пределами. Огромное спасибо Коринне (речь идёт о тренере по физподготовке. — Прим. «Чемпионата») за твою прекрасную энергию и мою подготовку», — написала Блинкова на своей странице в социальных сетях.

По итогам турнира Анна Блинкова поднимется на 12 позиций в рейтинге WTA. Российская теннисистка займёт 71-ю строчку. В полуфинале соревнований в Линце Клара Таусон сразится с украинской спортсменкой 72-й ракеткой мира Даяной Ястремской.