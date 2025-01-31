Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Монпелье на отказе Басилашвили

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Он прошёл грузинского теннисиста 178-ю ракетку мира Николоза Басилашвили, который снялся с поединка при счёте 5:2 в пользу Рублёва.

Матч длился 35 минут. За это время российский спортсмен выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. Басилашвили подал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.