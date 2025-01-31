Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Монпелье на отказе Басилашвили
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Он прошёл грузинского теннисиста 178-ю ракетку мира Николоза Басилашвили, который снялся с поединка при счёте 5:2 в пользу Рублёва.
Монпелье. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 20:40 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
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178
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Матч длился 35 минут. За это время российский спортсмен выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. Басилашвили подал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.
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