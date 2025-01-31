Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце, где сыграет с Каролиной Муховой

30-я ракетка мира из России Екатерина Александрова одержала победу над хорватской теннисисткой 125-м номером мирового рейтинга Петрой Мартич. Счёт — 3:6, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. За это время Александрова допустила восемь двойных ошибок, реализовала три брейк-пойнта из пяти и выполнила девять эйсов. Мартич сумела реализовать 1 брейк-пойнт из 14-ти, а также выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Австрии Екатерина Александрова сыграет с 19-й ракеткой мира чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Она ранее выбила из сетки россиянку Анастасию Потапову, одержав победу в трёхсетовом матче.