Андрей Рублёв впервые за пять месяцев сыграет в полуфинале турнира ATP

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP впервые с августа 2024 года. В четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье он прошёл грузинского теннисиста 178-ю ракетку мира Николоза Басилашвили, который снялся с поединка при счёте 5:2 в пользу Рублёва.

В августе 2024 года Рублёв вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В том матче он обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.