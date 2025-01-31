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Андрей Рублёв впервые за пять месяцев сыграет в полуфинале турнира ATP

Андрей Рублёв впервые за пять месяцев сыграет в полуфинале турнира ATP
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP впервые с августа 2024 года. В четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье он прошёл грузинского теннисиста 178-ю ракетку мира Николоза Басилашвили, который снялся с поединка при счёте 5:2 в пользу Рублёва.

Монпелье. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 20:40 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
5
2
         
Николоз Басилашвили
178
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

В августе 2024 года Рублёв вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В том матче он обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

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