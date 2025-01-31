«Если Синнера исключат, а Алькарас получит травму». Клеман — о шансах Зверева на титул ТБШ

Французский теннисист, победитель Уимблдона-2007 в мужском парном разряде Арно Клеман высказался о шансах второй ракетки мира немца Александра Зверева на титул турнира «Большого шлема».

«Извините за категоричность, но я не думаю, что у него есть шансы завоевать титул «Большого шлема» в ближайшее время. Если до «Ролан Гаррос» его игра не улучшится, он вряд ли что-то выиграет. Однако, у Зверева будет шанс, если Синнера дисквалифицируют из-за допинга, а Карлос Алькарас получит травму. Эти два игрока находятся в хорошей форме. На данный момент у Зверева нет никаких шансов победить их», — приводит слова Клемана Punto de Break.

Отметим, что Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема».