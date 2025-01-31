«Потапова играла великолепно». Мухова — о выходе в полуфинал турнира в Линце

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о победе над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия).

«Это был очень тяжёлый матч. Потапова играла великолепно. Во втором сете я немного потеряла концентрацию, и она просто воспользовалась шансом. Рада, что мне удалось выиграть. В последнем гейме всё могло сложиться по-другому. Очень хотела довести дело до конца. Я старалась сосредоточиться, и подача в последнем гейме действительно помогла мне», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира в Австрии Каролина Мухова сыграет с сильнейшей в матче между российской теннисисткой Екатериной Александровой и хорватской спортсменкой Петрой Мартич.