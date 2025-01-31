Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Потапова играла великолепно». Мухова — о выходе в полуфинал турнира в Линце

«Потапова играла великолепно». Мухова — о выходе в полуфинал турнира в Линце
Аудио-версия:
Комментарии

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о победе над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия).

Линц. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 18:50 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Анастасия Потапова
33
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Это был очень тяжёлый матч. Потапова играла великолепно. Во втором сете я немного потеряла концентрацию, и она просто воспользовалась шансом. Рада, что мне удалось выиграть. В последнем гейме всё могло сложиться по-другому. Очень хотела довести дело до конца. Я старалась сосредоточиться, и подача в последнем гейме действительно помогла мне», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира в Австрии Каролина Мухова сыграет с сильнейшей в матче между российской теннисисткой Екатериной Александровой и хорватской спортсменкой Петрой Мартич.

Материалы по теме
Анастасия Потапова не смогла одолеть Каролину Мухову в 1/4 финала турнира в Линце
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android