Определился соперник Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Монпелье
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102-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич вышел в полуфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), призовой фонд которого составил € 596 035. В матче 1/4 финала Ковачевич со счётом 6:3, 6:2 обыграл 39-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Бублика.
Монпелье. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 21:45 МСК
39
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
102
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Встреча Ковачевича с Бубликом продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бублика 12 эйсов, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.
За выход в финал турнира в Монпелье Ковачевич сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 10-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.
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