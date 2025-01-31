Александр Бублик дал поиграть болбою в четвертьфинале турнира в Монпелье

Казахстанский теннисист 39-я ракетка мира Александр Бублик уступил место болбою на корте в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

При счёте 3:6, 1:5 Бублик отдал свою ракетку французскому болбою, который выполнил подачу вместо теннисиста из Казахстана. Соперник Бублика, американский теннисист Александр Ковачевич, умышленно принял в сетку. Публика оценила поступок игроков.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Ковачевича. За выход в финал турнира в Монпелье американский теннисист сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 10-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.