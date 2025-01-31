Британский теннисист Хенмэн заявил, что Джокович может выиграть 25-й ТБШ на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о перспективе Новака Джоковича завоевать 25-й титул серии «Большого шлема».

«Я думаю, что Уимблдон — лучший для него шанс выиграть 25-й турнир «Большого шлема». В прошлом году он вышел в финал после операции на колене. Думаю, что дело в сочетании его уверенности в себе и понимания игры в теннис на травяных кортах.

Возможно, также, и в том, что меньше игроков, которым на таком покрытии комфортно. Если посмотреть на тех, кто реально мог победить в Австралии, то там было четыре-пять претендентов. На траве, вероятно, их будет ещё меньше. Янник Синнер был в полуфинале [Уимблдона], но думаю, что трава — это покрытие, на котором он наиболее уязвим. Есть Джокович и Алькарас, а дальше предсказать сложно», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.

Напомним, Джокович не смог продолжить полуфинальный матч АО-2025 со Зверевым из-за травмы ноги и снялся после первого сета.