Хенмэн: публика на Australian Open совершенно неправильно поняла Джоковича

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн оценил освистывание Новака Джоковича со стороны публики на АО-2025. Сербский теннисист покинул корт из-за проблем с ногой в полуфинальном матче с Александром Зверевым, проиграв первый сет.

«Если копнуть глубже, он [Джокович] всегда стремился к тому, чтобы к нему относились так же, как к Федереру и Надалю. Он совершенно не заслуживал того, чтобы его освистывали на корте в полуфинале, когда ему пришлось уйти с корта. Я, как и многие другие, сказал, что, по-моему, они всё совершенно неправильно поняли. Он был явно в плохом состоянии для человека, который шёл за своим 11-м титулом Australian Open и 25-м титулом «Большого шлема». То, что его освистали в этот момент — неоправданно», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.

Ранее Хенмэн заявил, что Джокович может завоевать 25-й титул ТБШ на грядущем Уимблдоне.