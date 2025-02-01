Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 31 января

В австрийском Линце 31 января состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных матчей соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Линце (Австрия). Результаты игрового дня 31 января:

Даяна Ястремская (Украина, 5) — Мария Саккари (Греция, 3) — 7:5, 6:0;

Клара Таусон (Дания, 8) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3;

— 6:4, 6:3; Каролина Мухова (Чехия, 1) — Анастасия Потапова (Россия, 6) — 6:3, 3:6, 6:3;

— 6:3, 3:6, 6:3; Екатерина Александрова (Россия, 4) – Петра Мартич (Хорватия, Q) – 3:6, 6:2, 6:2.

Отметим, что действующей чемпионкой соревнований является латвийская спортсменка Елена Остапенко.