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Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 31 января

Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 31 января
Екатерина Александрова
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В австрийском Линце 31 января состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных матчей соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Линце (Австрия). Результаты игрового дня 31 января:

  • Даяна Ястремская (Украина, 5) — Мария Саккари (Греция, 3) — 7:5, 6:0;
  • Клара Таусон (Дания, 8) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3;
  • Каролина Мухова (Чехия, 1) —Анастасия Потапова (Россия, 6) — 6:3, 3:6, 6:3;
  • Екатерина Александрова (Россия, 4) – Петра Мартич (Хорватия, Q) – 3:6, 6:2, 6:2.

Отметим, что действующей чемпионкой соревнований является латвийская спортсменка Елена Остапенко.

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