Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 31 января

Сегодня, 31 января, состоялся очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных матчей турнира во Франции.

Теннис. ATP-250, Монпелье (Франция), 1/4 финала, 31 января:

Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3:6, 4:6;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:7, 4:6;

Андрей Рублёв (Россия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 5:2 (отказ);

Александр Бублик (Казахстан) — Александр Ковачевич (США) — 3:6, 2:6.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.