Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 31 января

Сегодня, 31 января, состоялся очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных матчей турнира во Франции.
Теннис. ATP-250, Монпелье (Франция), 1/4 финала, 31 января:
Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3:6, 4:6;
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:7, 4:6;
Андрей Рублёв (Россия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 5:2 (отказ);
Александр Бублик (Казахстан) — Александр Ковачевич (США) — 3:6, 2:6.
Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.