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Екатерина Александрова пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира в Линце

Екатерина Александрова пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира в Линце
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30-я ракетка мира из России Екатерина Александрова пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).

Линц. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 21:15 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 2
         
Петра Мартич
125
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич

Вчера, 31 января, россиянка одержала победу над хорватской теннисисткой 125-м номером мирового рейтинга Петрой Мартич. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

В полуфинале турнира в Австрии Екатерина Александрова сразится с 19-й ракеткой мира чешской спортсменкой Каролиной Муховой, которая ранее выбила из сетки россиянку Анастасию Потапову, одержав победу в трёхсетовом матче. Действующей чемпионкой соревнований является латвийская спортсменка Елена Остапенко.

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