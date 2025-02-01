Екатерина Александрова пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира в Линце

30-я ракетка мира из России Екатерина Александрова пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).

Вчера, 31 января, россиянка одержала победу над хорватской теннисисткой 125-м номером мирового рейтинга Петрой Мартич. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

В полуфинале турнира в Австрии Екатерина Александрова сразится с 19-й ракеткой мира чешской спортсменкой Каролиной Муховой, которая ранее выбила из сетки россиянку Анастасию Потапову, одержав победу в трёхсетовом матче. Действующей чемпионкой соревнований является латвийская спортсменка Елена Остапенко.