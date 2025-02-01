Екатерина Александрова пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира в Линце
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30-я ракетка мира из России Екатерина Александрова пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).
Линц. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 21:15 МСК
30
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
125
Петра Мартич
П. Мартич
Вчера, 31 января, россиянка одержала победу над хорватской теннисисткой 125-м номером мирового рейтинга Петрой Мартич. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
В полуфинале турнира в Австрии Екатерина Александрова сразится с 19-й ракеткой мира чешской спортсменкой Каролиной Муховой, которая ранее выбила из сетки россиянку Анастасию Потапову, одержав победу в трёхсетовом матче. Действующей чемпионкой соревнований является латвийская спортсменка Елена Остапенко.
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