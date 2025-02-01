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Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 1 февраля

Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов турнира во Франции.

Теннис. ATP-250, Монпелье (Франция), 1/2 финала, 1 февраля (время — московское):

  • 17:00. Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • 18:30. Андрей Рублёв (Россия) — Александр Ковачевич (США).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик. На этом турнире он уступил в четвертьфинале американскому теннисисту Александру Ковачевичу — 3:6, 2:6.

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