Анна Калинская снялась с матча по ходу полуфинала турнира WTA-250 в Сингапуре

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская снялась в полуфинале хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре. Во втором сете полуфинального матча с представительницей США Энн Ли она отказалась от продолжения борьбы. Россиянку серьёзно беспокоило правое бедро. Игра была остановлена при счёте 7:6 (7:2), 1:0 в пользу американки.

Встреча продолжалась 58 минут. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету её соперницы восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Соперницей американки в матче за титул чемпионки турнира в Сингапуре станет победительница второго полуфинала Ван Синьюй (Китай) — Элисе Мертенс (Бельгия).