Хольгер Руне уступил 98-й ракетке мира в матче Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025

12-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне неожиданно проиграл хорватскому теннисисту Хамаду Меджедовичу (94-й номер рейтинга ATP) в матче квалификационного раунда Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025. Игра завершилась победой серба в трёх сетах — 2:6, 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Руне выполнил три подачи навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

После первого дня противостояния сборная Сербии ведёт в матче с Данией со счётом 2-0. Отметим, что в сербской команде отсутствует 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, получивший травму на Australian Open — 2025.