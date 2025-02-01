Анна Калинская дважды брала медицинский тайм-аут по ходу полуфинала турнира в Сингапуре

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская брала два медицинских тайм-аута перед снятием в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре с представительницей США Энн Ли.

Первый раз Калинская попросила медицинскую помощь в первом сете при счёте 4:3 на её подаче. Она пожаловалась на проблемы с правым бедром. Физиотерапевт зафиксировал бедро, перевязав его бинтом. После проигранного первого сета россиянка вновь обратилась за помощью. На этот раз она расположилась на полу, а физиотерапевт промассировал её бедро. При счёте 7:6 (7:2), 1:0 в пользу американки Калинская прекратила борьбу в матче.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Соперницей американки в игре за титул чемпионки турнира в Сингапуре станет победительница второго полуфинала Ван Синьюй (Китай) — Элисе Мертенс (Бельгия).