Ник Кирьос с иронией отреагировал на появление YouTube-канала у Янника Синнера

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал появление собственного YouTube-канала у первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Он запустил канал на YouTube — надеюсь, у него есть кадры того, что произошло за кулисами год назад. Его медиакоманда работает над time mate — отвратительно», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно о создании Янником Синнером собственного YouTube-канала. Итальянский теннисист уже выложил первое видео, в котором показал яркие моменты Открытого чемпионата Австралии — 2025. В воскресенье, 26 января, он обыграл Александра Зверева в финале Australian Open — 2025.