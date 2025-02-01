Стало известно, на каком турнире завершит карьеру Диего Шварцман

Победитель четырёх турниров ATP, бывшая восьмая ракетка мира 32-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман завершит карьеру на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

На следующей неделе Шварцман сыграет на Rosario Challenger 125. Турнир пройдёт со 2 по 9 февраля и станет подготовкой Диего к последнему турниру в карьере.

На турнирах Большого шлема Диего Шварцман дважды доходил до четвёртого круга Australian Open в 2018 и 2020 годах. На «Ролан Гаррос» — до 1/2 финала в 2020 году. Уимблдон: третий круг в 2019 и 2021 годах. На Открытом чемпионате США аргентинец доходил до 1/4 финала в 2017 и 2019 годах.

Турнир в Буэнос-Айресе пройдёт с 10 по 16 февраля 2025 года.