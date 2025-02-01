Турнир WTA-500 в Линце: расписание игрового дня 1 февраля

В субботу, 1 февраля, состоится очередной игровой день на турнире WTA-500 в Линце. Свой матч проведёт российская теннисистка 30-я ракетка мира Екатерина Александрова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Теннис. Линц. Женщины. 1/2 финала (время — московское):

15:00. Даяна Ястремская (Украина) — Клара Таусон (Дания);

17:00. Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

Теннисный турнир в Линце 2025 года проходит с 27 января по 2 февраля. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является представительница Латвии Елена Остапенко.