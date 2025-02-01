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Татьяна Прозорова завоевала титул на турнире категории ITF в Индии

Татьяна Прозорова завоевала титул на турнире категории ITF в Индии
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222-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова стала победительницей хардового турнира категории ITF в Пуне (Индия). В финальном матче она в трёх сетах обыграла 131-ю ракетку мира Леолию Жанжан из Франции — 4:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Это шестой титул 21-летней российской теннисистки на турнирах категории ITF в одиночном разряде.

В июле 2023 года на турнире WTA 250 Прозорова в Палермо прошла квалификацию и в первом круге одержала дебютную победу в туре, одолев Нигину Абдураимову, однако затем проиграла соотечественнице Дарье Касаткиной. В августе 2023 года она квалифицировалась в основную сетку Открытого чемпионата США, пройдя Юлию Готовко, Ирину Шиманович и Тамару Зиданшек. В первом круге Прозорова проиграла экс первой ракетке мира Каролине Возняцки со счётом 3:6, 2:6.

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