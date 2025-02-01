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Новак Джокович появился на публике в толстовке в поддержку протестов студентов в Сербии

Новак Джокович появился на публике в толстовке в поддержку протестов студентов в Сербии
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Новак Джокович посетил баскетбольный матч чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», облачившись в толстовку с надписью на английском языке Students are champions («Студенты — чемпионы»).

Фото: Скриншот

После игры сербская журналистка попросила Джоковича перевести надпись на английском языке, на что он ответил: «Люди знают, что там написано, они знают это очень хорошо...».

В пятницу, 30 января, несколько сотен студентов сербских университетов начали 80-километровый марш из столицы Белграда в сторону города Нови-Сад. Протест студентов вновь приурочен к трагическому событию в начале ноября, когда в Нови-Саде на севере Сербии обрушилась часть кровли на железнодорожной станции. Тогда погибли 14 человек. Этот инцидент послужил поводом для критики в адрес как местных властей в Нови-Саде, так и в адрес центральных властей в Белграде. Президент Сербии назвал эти протесты попыткой разрушить страну извне.

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