Рублёв — Ковачевич: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Монпелье
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Сегодня, 1 января, в Монпелье состоится полуфинальный матч турнира категории ATP-250 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и американцем Александром Ковачевичем, занимающим 102-ю строчку в рейтинге ATP.
Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
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102
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Ковачевич, которая начнётся на ранее 18:30 мск.
Рублёв и Ковачевич ранее не встречались на турнирах уровня ATP.
Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик. На этом турнире он уступил Ковачевичу в четвертьфинале — 3:6, 2:6.
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