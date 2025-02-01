Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Ковачевич: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Монпелье

Рублёв — Ковачевич: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Монпелье
Комментарии

Сегодня, 1 января, в Монпелье состоится полуфинальный матч турнира категории ATP-250 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и американцем Александром Ковачевичем, занимающим 102-ю строчку в рейтинге ATP.

Монпелье. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Ковачевич
102
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Ковачевич, которая начнётся на ранее 18:30 мск.

Рублёв и Ковачевич ранее не встречались на турнирах уровня ATP.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик. На этом турнире он уступил Ковачевичу в четвертьфинале — 3:6, 2:6.

Материалы по теме
Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 1 февраля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android