Рублёв — Ковачевич: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Монпелье

Сегодня, 1 января, в Монпелье состоится полуфинальный матч турнира категории ATP-250 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и американцем Александром Ковачевичем, занимающим 102-ю строчку в рейтинге ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Ковачевич, которая начнётся на ранее 18:30 мск.

Рублёв и Ковачевич ранее не встречались на турнирах уровня ATP.

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик. На этом турнире он уступил Ковачевичу в четвертьфинале — 3:6, 2:6.