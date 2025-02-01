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Джон Макинрой — о травме Новака Джоковича: это не шутка

Джон Макинрой — о травме Новака Джоковича: это не шутка
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший американский теннисист Джон Макинрой высказался о травме сербского теннисиста Новака Джоковича.

В полуфинальной встрече Australian Open — 2025 Александр Зверев обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича. Серб снялся с матча из-за травмы левого бедра после первого проигранного сета — 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это не шутка, это довольно глубокая травма. Она находится в самой глубокой части подколенного сухожилия, а подколенное сухожилие — проблема, поскольку это большая мышца. Она находится далеко внутри, её трудно лечить должным образом. В подколенном сухожилии плохой кровоток, поэтому лечить его сложнее, чем некоторые другие мышцы.

Нельзя торопиться с восстановлением подколенного сухожилия, нужно быть абсолютно уверенным в себе, прежде чем возвращаться на корт. Как правило, если речь идёт о подобных травмах в спорте, на восстановление уходит пара месяцев», — приводит слова Макинроя Tennis365.

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