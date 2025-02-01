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Элисе Мертенс уверенно вышла в финал турнира категории WTA-250 в Сингапуре

Элисе Мертенс уверенно вышла в финал турнира категории WTA-250 в Сингапуре
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32-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в в Сингапуре. В полуфинальном матче она в двух сетах обыграла китаянку Ван Синьюй (35-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:4.

Сингапур. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 10:45 МСК
Ван Синьюй
35
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Матч продолжался 1 час 26 минут. Бельгийка выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В матче за титул на турнире в Сингапуре Элисе Мертенс встретится с американской теннисисткой Энн Ли, пробившейся в финал на снятии россиянки Анны Калинской.

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