Элисе Мертенс уверенно вышла в финал турнира категории WTA-250 в Сингапуре
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32-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в в Сингапуре. В полуфинальном матче она в двух сетах обыграла китаянку Ван Синьюй (35-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:4.
Сингапур. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 10:45 МСК
35
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
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32
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Матч продолжался 1 час 26 минут. Бельгийка выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В матче за титул на турнире в Сингапуре Элисе Мертенс встретится с американской теннисисткой Энн Ли, пробившейся в финал на снятии россиянки Анны Калинской.
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