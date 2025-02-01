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Мэдисон Киз рассказала о трудностях в перевозке трофея Australian Open — 2025

Мэдисон Киз рассказала о трудностях в перевозке трофея Australian Open — 2025
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Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала о трудностях в перевозке трофея Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Трофей пришлось сдать в багаж. Он слишком большой, чтобы поместиться в багажных отсеках, и в самолёте не хватило мест, чтобы взять его с собой, но он долетел целым», — приводит слова Киз CNN Sport.

Мэдисон Киз победила первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей трофея Australian Open — 2025. Это первый титул Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017.

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