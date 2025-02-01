Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала о трудностях в перевозке трофея Australian Open — 2025.

«Трофей пришлось сдать в багаж. Он слишком большой, чтобы поместиться в багажных отсеках, и в самолёте не хватило мест, чтобы взять его с собой, но он долетел целым», — приводит слова Киз CNN Sport.

Мэдисон Киз победила первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей трофея Australian Open — 2025. Это первый титул Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017.