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Вероника Кудерметова разгромила соперницу в квалификации турнира WTA-500 в Абу-Даби

Вероника Кудерметова разгромила соперницу в квалификации турнира WTA-500 в Абу-Даби
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51-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В первом круге предварительного этапа она уверенно обыграла представительницу Чехии Лауру Самсонову (308-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В матче за выход в основную сетку турнира в Абу-Даби Кудерметова сыграет с американской теннисисткой Софьей Кенин.

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