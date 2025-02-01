«Этого не показывают в соцсетях». Арина Соболенко — о посещении церкви после смерти отца

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что посещала церковь после смерти своего отца.

«Когда потеряла своего отца, время от времени я ходила в церковь и ставила свечку в память о нём и о моём дедушке. Это то, что никогда не показывают в социальных сетях, потому что я не собираюсь фотографироваться в церкви», — приводит слова белоруски Sportskeeda.

Отец Арины Соболенко умер в конце ноября 2019 года после скоротечного менингита. Ему было 43 года.

Ранее стало известно, что первые ракетки мира Арина Соболенко и Янник Синнер примут участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе, который пройдёт 1 и 2 марта этого года.