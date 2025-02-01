Даниил Медведев провёл первую тренировку перед стартом турнира в Роттердаме

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку в Роттердаме перед стартом нидерландского хардового турнира категории ATP-500.

Россиянин является победителем турнира в Роттердаме в 2023 году. Тогда в финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

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Ранее стало известно, что Медведев в феврале также выступит на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Он взял уайлд-кард на участие в данных соревнованиях.

Хардовый турнир категории ATP-250 в Марселе пройдёт с 10 по 16 февраля.

Соревнования в Роттердаме пройдут с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.