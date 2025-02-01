Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что купила 15-летней сестре сумку Yves Saint Laurent.

«Я купила ей эту сумку от Yves Saint Laurent. Для 15-летней девочки! Хотела бы, чтобы мне подарили такой подарок, когда мне было 15», — приводят слова спортсменки Sportskeeda.

На официальном сайте Yves Saint Laurent диапазон цен на сумки составляет от 117 тыс. до 577 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Арина Соболенко примет участие в выставочном командном турнире Eisenhower Cup. Матчи будут проходить в формате тай-брейка до 10 очков. Призовой фонд турнира составляет $ 200 тыс. Выручка пойдёт в пользу местных благотворительных организаций.