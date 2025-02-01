«Не говорите об этом моему парню». Соболенко — о том, что больше всего любит в жизни

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, что она больше всего любит в жизни.

«Теннис. Только не говорите об этом моему парню. Мне нравится соревноваться. Я очень конкурентоспособна, в некоторых аспектах я агрессивна на корте. Это довольно безумно. Нужно быть на 100% собранной, а это очень сложно, если ты в таком состоянии весь день. Когда я не тренируюсь, то просто стараюсь делать то, что приносит мне радость. Это так же просто, как пить хороший кофе в кафе. Ты просто наслаждаешься этим местом, сидишь, пьёшь кофе, листаешь соцсети, делаешь что-то совершенно глупое. Отключаешься. Это важно», — приводит слова белоруски американское издание Flaunt.

Напомним, бойфрендом Арины Соболенко является бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения Георгиос Франгулис.