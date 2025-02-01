«Именно они мотивируют меня продолжать». Арина Соболенко — о своей семье

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, кто мотивирует её продолжать выступать на высоком уровне.

«Именно мои родные мотивируют меня продолжать. Были моменты, когда я хотела сдаться, но я просто думала: «Я не могу сдаться». Я хочу, чтобы они гордились мной, чтобы я привнесла немного позитива в их жизнь, потому что они радуются, когда я побеждаю. И я хочу, чтобы это стало отличным примером для моей сестры; она на 11 лет младше. Я хочу, чтобы она увидела во мне хороший пример, такой же, какой я видела в своём отце», — приводит слова белоруски американское издание Flaunt.

Ранее Соболенко призналась, что купила 15-летней сестре сумку Yves Saint Laurent. На официальном сайте французского бренда диапазон цен на сумки составляет от 117 тыс. до 577 тыс. рублей.

Отец Арины Соболенко умер в конце ноября 2019 года после скоротечного менингита. Ему было 43 года.