«Не знаю, что случилось с психикой». Соболенко — о периоде, когда могла уйти из тенниса

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о периоде в жизни, связанном с психологическими проблемами.

«Не знаю, что случилось с моим психическим здоровьем, но был год, когда я вообще не могла подавать. В теннисе, если ты совершаешь двойные ошибки на протяжении всего матча, выиграть турнир «Большого шлема» нереально. Я боролась, наверное, год или полтора. Однажды подумала: «Ладно, с меня хватит. Я просто… не могу». В каком-то смысле это было неловко. Не могла найти решение, и, возможно, это был просто знак, что мне нужно было уйти», — приводит слова белоруски американское издание Flaunt.

С 2018 по 2022 годы Соболенко входила в топ-5 сезона по количеству двойных ошибок среди игроков WTA-тура.