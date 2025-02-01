Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никогда никого не слушайте». Арина Соболенко дала совет начинающим теннисистам

«Никогда никого не слушайте». Арина Соболенко дала совет начинающим теннисистам
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко дала совет будущим теннисистам.

«Всегда прислушивайтесь к себе. Я думаю, что люди, которые достигают вершин в своей игре, — трудолюбивы и многим жертвуют ради своих целей. Это мой урок: никогда не слушайте никого.

Чтобы достичь уровня, о котором ты мечтаешь, нужно жертвовать собой и преодолевать трудности. Оглядываясь назад, ты испытываешь благодарность. Это просто потрясающее чувство. Оно даёт мне понимание, что всю свою жизнь я поступала правильно. Это не было пустой тратой времени», — приводит слова белоруски американское издание Flaunt.

Напомним, 26-летняя Соболенко является трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».

Материалы по теме
«Не знаю, что случилось с психикой». Соболенко — о периоде, когда могла уйти из тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android