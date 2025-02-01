«Никогда никого не слушайте». Арина Соболенко дала совет начинающим теннисистам

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко дала совет будущим теннисистам.

«Всегда прислушивайтесь к себе. Я думаю, что люди, которые достигают вершин в своей игре, — трудолюбивы и многим жертвуют ради своих целей. Это мой урок: никогда не слушайте никого.

Чтобы достичь уровня, о котором ты мечтаешь, нужно жертвовать собой и преодолевать трудности. Оглядываясь назад, ты испытываешь благодарность. Это просто потрясающее чувство. Оно даёт мне понимание, что всю свою жизнь я поступала правильно. Это не было пустой тратой времени», — приводит слова белоруски американское издание Flaunt.

Напомним, 26-летняя Соболенко является трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».