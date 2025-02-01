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Соболенко — о просьбах младшей сестры: как будто бесконечный список

Соболенко — о просьбах младшей сестры: как будто бесконечный список
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как в Дубае пыталась выполнить просьбу своей младшей сестры.

«Что бы она ни попросила, я всегда стараюсь найти способ, как это сделать. Я была в Дубае, и она прислала мне список. Моя команда возвращалась домой, а я бегала по торговому центру, пытаясь найти все эти вещи. Торговые центры в Дубае — огромные. Она говорила: «И это тоже! И это тоже! И это тоже!» Как будто бесконечный список. Я была измотана», — приводит слова спортсменки Flaunt Magazine.

Арина Соболенко примет участие в выставочном командном турнире Eisenhower Cup. Матчи будут проходить в формате тай-брейка до 10 очков. Призовой фонд турнира составляет $ 200 тыс. Выручка пойдёт в пользу местных благотворительных организаций.

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