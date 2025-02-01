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Анастасия Захарова уверенно вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Румынии

Анастасия Захарова уверенно вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Румынии
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139-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В первом матче предварительного этапа она обыграла 181-й номер рейтинга WTA Барбору Палицову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Россиянка выполнила один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 14.

В матче за выход в основную сетку турнира в Румынии Захарова сыграет с венгерской теннисисткой Анной Бондарь.

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