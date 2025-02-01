Камилла Рахимова проиграла 101-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка 68-я ракетка мира Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В первом круге предварительного этапа она в трёх сетах уступила представительнице Испании Кристине Букше (101-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. Россиянка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 16 заработанных. Её соперница два раза не подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и выиграла 9 брейк-пойнтов из 18.

В матче за выход в основную сетку турнира в Абу-Даби Букша сыграет с победительницей юниорского Australian Open — 2025 17-летней японкой Ваканой Сонобэ.