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Стала известна сетка турнира ATP-500 в Роттердаме, где сыграют Медведев, Рублёв и Алькарас

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Роттердаме, где сыграют Медведев, Рублёв и Алькарас
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Стала известна сетка хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 3 по 9 февраля. В основную сетку соревнований попали два российский теннисиста — седьмая ракетка мира Даниил Медведев и 10-я ракетка мира Андрей Рублёв. Первым сеяным стал испанец третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас.

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме

В первом круге турнира Медведев сыграет с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Соперником Рублёва стал китаец 50-я ракетка мира Чжан Чжичжэнь.

Действующим чемпионом турнира в Роттердаме является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

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