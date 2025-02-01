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«Не забывайте любить себя». Серена Уильямс опубликовала фото в белоснежном платье

«Не забывайте любить себя». Серена Уильямс опубликовала фото в белоснежном платье
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс поделилась яркой фотографией в платье. Спортсменка опубликовала снимок на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница уильямс в социальных сетях

«Не забывайте любить себя и уделять время», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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