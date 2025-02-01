Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: мною всегда двигало желание совершенствоваться и побеждать. Ненавижу проигрывать

Медведев: мною всегда двигало желание совершенствоваться и побеждать. Ненавижу проигрывать
Комментарии

Cедьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём моральном подходе к теннису.

«Представьте, что вам 10 лет, приходят родители и говорят, что вам нужно играть лучше, а вы думаете: «О, Боже, мне больше не нравится теннис». Настоящий вопрос: любите ли вы теннис и действительно ли он вам нравится? Поначалу может быть сложно добиться хороших результатов. И даже если вам это удастся, быть счастливым в жизни может быть сложно.

Мною всегда двигало желание совершенствоваться и побеждать. Я всегда любил побеждать и ненавижу проигрывать. Это две вещи, которые идут рука об руку. Чувство, когда проигрываешь, абсолютно катастрофическое. Я его ненавижу», — приводит слова Медведева Jot Down Sport.

Материалы по теме
Стала известна сетка турнира ATP-500 в Роттердаме, где сыграют Медведев, Рублёв и Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android