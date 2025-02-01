Медведев: мною всегда двигало желание совершенствоваться и побеждать. Ненавижу проигрывать

Cедьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём моральном подходе к теннису.

«Представьте, что вам 10 лет, приходят родители и говорят, что вам нужно играть лучше, а вы думаете: «О, Боже, мне больше не нравится теннис». Настоящий вопрос: любите ли вы теннис и действительно ли он вам нравится? Поначалу может быть сложно добиться хороших результатов. И даже если вам это удастся, быть счастливым в жизни может быть сложно.

Мною всегда двигало желание совершенствоваться и побеждать. Я всегда любил побеждать и ненавижу проигрывать. Это две вещи, которые идут рука об руку. Чувство, когда проигрываешь, абсолютно катастрофическое. Я его ненавижу», — приводит слова Медведева Jot Down Sport.