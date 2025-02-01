«Рублёв на голову выше Ковачевича». Пивоварова — о полуфинале турнира в Монпелье

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от встречи между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и американцем Александром Ковачевичем, занимающим 102-ю строчку в рейтинге ATP, в полуфинале турнира в Монпелье.

«Думаю, у Ковачевича хорошая возможность оказать сопротивление. Но Рублёв на голову выше него, а его игра плотнее. Ковачевич может быстро играть и входить в корт, но у Андрея мощнее теннис – он может просто забить Александра. Настрой Рублёва мне сейчас очень нравится», — сказала Пивоварова в эфире BB Tennis.

Рублёв и Ковачевич ранее не встречались на турнирах уровня ATP. Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик. На этом турнире он уступил Ковачевичу в четвертьфинале — 3:6, 2:6.