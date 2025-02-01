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Бойфренд Соболенко опубликовал совместные фотографии с Ариной

Бойфренд Соболенко опубликовал совместные фотографии с Ариной
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Бразильский бизнесмен и автогонщик Георгиос Франгулис опубликовал в социальных сетях серию фотографий с отдыха со своей возлюбленной, трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

Фото: Из личного архива Франгулиса

На завершившемся на прошлой неделе Открытом чемпионате Австралии — 2025, где Соболенко защищала титул, белорусская теннисистка дошла до финала. В решающем матче она со счётом 3:6, 6:2, 5:7 проиграла на тот момент 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

Следующим турниром Соболенко станут соревнования категории WTA-1000 в Дохе (Катар), которые пройдут с 9 по 15 февраля.

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